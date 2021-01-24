بالفيديو: بوارييه يسقط ماكغريغور بالضربة القاضية

أسقط المقاتل الأمريكي، داستن بوارييه، منافسه الإيرلندي، كونور ماكغريغور، بالضربة القاضية، في النزال الثأري الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي، ضمن دورة “UFC 257”.

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.

https://twitter.com/ASB_Breaking/status/1353217928624287745

وثأر بذلك بوارييه من خسارته أمام ماكغريغور في النزال بينهما في سبتمبر 2014، ضمن دورة “UFC 178” للفنون القتالية المختلطة.

وهذا الفوز هو الـ27 لبوارييه خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، بينما مني ماكغريغور بالهزيمة الخامسة في 27 نزالا، وذلك بحسب sportmail.ru