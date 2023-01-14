بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!

استمرت حرب الردود والاستفزازات على منصات التواصل الاجتماعي بين نجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، وصديقته السابقة شاكيرا، والتي وجهت تلميحات مستفزة لبيكيه في أغنيتها الأخيرة التي حصلت على مشاهدات قياسية لم تشهدها منصة يوتيوب من قبل.

وفي مقطع فيديو على تويتر، يقول بيكيه مستغلا حديثه عن بطولة “كينغس ليغ” التي يرأسها، “لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات جديدة”، مضيفا “لقد توصلنا إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو” وسط ضحك من الحاضرين.

وكان بيكيه يتحدث وهو يظهر ساعة “كاسيو” رمادية يرتديها، وهو يقول إنها “ساعة تدوم مدى الحياة”.

وحاول مشارك في البث، إيباي يانوس، أن يهدىء الوضع بعد أن ظهر هجوم بيكيه الواضح على شاكيرا. وقال إيباي” لا بد أنك تمزح” لكن المدافع السابق للبارشا أكمل حديثه ومنح الحاضرين ساعة “كاسيو”.

وحققت أغنية شاكيرا التي “تتهكم” بها على صديقها السابق، بيكيه، أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني “بيزاراب”، والتي قالت فيها إنها “تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما”، مشيرة إلى أنه “استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو”.

وقالت في الأغنية إنها في مستوى “أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما”، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب “عقله” مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

🚨🤣 PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA 😗 Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

وفي نوفمبر أعلن بيكيه مدافع برشلونة الإسباني نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم المستديرة، معلنا اعتزاله كرة القدم.

وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية “واكا واكا” خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا ولديهما.

وبعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).