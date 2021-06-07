بالفيديو: تامر حسني يحقق حلم فتاة مصابة بالسرطان ويقابلها في منزله

حقق النجم المصري تامر حسني حلم فتاة مصابة بالسرطان تتمنى رؤيته، وذلك من خلال دعوته لها إلى منزله، وتجدر الإشارة أنها ليست المرة الأولى التي يفاجىء فيها حسني معجباته.

ونشر محمد القوصي، مؤسس صفحة we make dreams come true، الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، والمصابة بورم سرطاني في يدها، مندهشة وغير مصدقة لرؤية مطربها المفضل.

وكتب القوصي عبر صفحته بفيسبوك: ”ندى بتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها. تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير جدا بالنسبة لها“.

وأضاف القوصي: ”تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الأستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى واتفقنا أننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكرة أننا رايحين ستوديو صوت في الأول عشان تتمرن فيه قبل ما تقابل نجمها المفضل“.

ووجه القوصي الشكر لتامر حسني على استضافته لهم وتحقيقه حلم الفتاة بعد وقت قليل من توجيه الطلب له.

يذكر أن حسني، يستعد لعرض فيلمه الجديد“ مش أنا“، من تأليفه، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج حسام حسني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعدما نشر البرومو الرسمي الخاص به.