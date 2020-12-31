بالفيديو.. تايوان تودع عام كورونا بـ16 ألف لعبة نارية

بالرغم من جائحة كورونا والويلات والتي سببتها تفشي الجائحة ، احتفلت تايوان برأس السنة الجديدة، 2021, حيث تعد من أوائل الدول التي ودعت 2020.

وشهد الاحتفال الذي استمر قرابة 5 دقائق إطلاق 16 ألف لعبة نارية، وتم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الصحيين لدورهم في مكافحة فيروس كورونا.

إلى ذلك استقبلت أستراليا، العام الجديد 2021. باحتفالات ضخمة بالألعاب النارية، غاب عنها الجمهور بسبب جائحة كورونا.

وانطلق الألعاب النارية من دار الأوبرا الشهيرة، وأضاءت ألوان قوس قزح السماء، في مدينة سيدني.

ومنعت الأسلاك الشائكة الدخول إلى مقدمة الشاطئ وأوقفت الشرطة أي شخص من التوجه إلى نقاط مواقع المشاهدة المميزة التي عادة ما تشهد احتشاد نحو مليون شخص لمتابعة الألعاب النارية الشهيرة عالمية تضيء الميناء.