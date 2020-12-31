برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو.. تايوان تودع عام كورونا بـ16 ألف لعبة نارية

منذ 40 دقيقة
ألعاب نارية

ألعاب نارية

A A A
طباعة المقال

بالرغم من جائحة كورونا والويلات والتي سببتها تفشي الجائحة ، احتفلت تايوان برأس السنة الجديدة، 2021, حيث تعد من أوائل الدول التي ودعت 2020.

وشهد الاحتفال الذي استمر قرابة 5 دقائق إطلاق 16 ألف لعبة نارية، وتم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الصحيين لدورهم في مكافحة فيروس كورونا.

إلى ذلك استقبلت أستراليا، العام الجديد 2021. باحتفالات ضخمة بالألعاب النارية، غاب عنها الجمهور بسبب جائحة كورونا.

وانطلق الألعاب النارية من دار الأوبرا الشهيرة، وأضاءت ألوان قوس قزح السماء، في مدينة سيدني.

ومنعت الأسلاك الشائكة الدخول إلى مقدمة الشاطئ وأوقفت الشرطة أي شخص من التوجه إلى نقاط مواقع المشاهدة المميزة التي عادة ما تشهد احتشاد نحو مليون شخص لمتابعة الألعاب النارية الشهيرة عالمية تضيء الميناء.

    المزيد من منوعات

    خسوف القمر
    خسوفان وكسوفان.. ظواهر فلكية مذهلة في 2021
    احتفالات رأس السنة
    أول وآخر دولتين تحتفلان بـ”رأس السنة”!
    النجم كريستيانو رونالدو
    رونالدو يكشف عن حلمه قبل اعتزاله كرة القدم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
    ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
    بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك
    نوستراداموس
    مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء… توقعات نوستراداموس المرعبة لعام 2021