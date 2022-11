بالفيديو.. تحدي خطير ينتشر على تيك توك

أثار انتشار تحد جديد على “تيك توك” مؤخرا تحذيرات من خطورته، وذلك نظرا لإمكانية تسببه بحرائق.

ونشر عدد من مستخدمي منصة “تيك توك” مقاطع فيديو وهم يقومون بشوي شرائح لحم في محمصة الخبز، ومن ثم تناولها.

وبعد زيادة الفيديوهات التي تصوّر التحدي، انتقد أطباء خطورة تناول اللحم غير الناضج، وآثاره الصحية الخطيرة.

وإلى جانب التحذيرات الصحية، كانت هناك تنبيهات من خطورة التحدي وإمكانية تسببه بحرائق، حيث قالت فرقة إطفاء لندن في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “نذكّر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها وتجنب طهي اللحم في محمصة الخبز”.

What you having for dinner? This #Electricalsafetyweek we're reminding people to only use electrical products for their designated use. Don't cook steaks in a toaster. pic.twitter.com/9kL1k3wCun

— London Fire Brigade (@LondonFire) November 15, 2022