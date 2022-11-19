السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. تحدي خطير ينتشر على تيك توك

منذ 56 دقيقة
تطبيق تيكتوك

تطبيق تيكتوك

A A A
طباعة المقال

أثار انتشار تحد جديد على “تيك توك” مؤخرا تحذيرات من خطورته، وذلك نظرا لإمكانية تسببه بحرائق.

ونشر عدد من مستخدمي منصة “تيك توك” مقاطع فيديو وهم يقومون بشوي شرائح لحم في محمصة الخبز، ومن ثم تناولها.

وبعد زيادة الفيديوهات التي تصوّر التحدي، انتقد أطباء خطورة تناول اللحم غير الناضج، وآثاره الصحية الخطيرة.

وإلى جانب التحذيرات الصحية، كانت هناك تنبيهات من خطورة التحدي وإمكانية تسببه بحرائق، حيث قالت فرقة إطفاء لندن في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “نذكّر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها وتجنب طهي اللحم في محمصة الخبز”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها تحديات طبخ غريبة على “تيك توك”، إذ سبق ظهور تحديات مثل طهي البرغر على مكواة، والهوت دوغ باستعمال مجفف الملابس، والمعكرونة في آلة صنع القهوة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

شيرين وحسام حبيب
حسام حبيب يتنازل عن بلاغه ضد شيرين عبد الوهاب
الأمير هاري وميغان ماركل
بسبب خلافات إبداعية.. استقالة مخرجة مسلسل هاري وميغان
ندوة عن صعود السينما السعودية في القاهرة
صناع السينما السعودية تحدثوا عن تطويرها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مونديال قطر 2022
بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
وزير الإعلام زياد المكاري
هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟
نيمار
فيديو مبهر... نيمار يلتقط الكرة من ارتفاع 35 متراً