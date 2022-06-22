بالفيديو.. تدريب الفئران للعثور على ناجين من الزلازل

تدريب الفئران بهدف الاعتماد عليهم فى العثور على ناجين من الزلازل تجربة مختلفة ومثيرة للدهشة للوهلة الأولى، حيث يتم تدريب الفئران على العثور على الناجين بمناطق الزلازل وهم يرتدون حقائب ظهر صغيرة مزودة بميكروفونات مدمجة، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من تحديد مكانهم والتحدث مع الناجين.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أنه قامت عالمة الأبحاث الدكتورة دونا كين، 33 عاماً من جلاسكو، في تنزانيا خلال العام الماضي لصالح منظمة غير ربحية APOPO في مشروع بعنوان “Hero Rats”، ويقوم الفريق ببناء حقائب ظهر متخصصة مزودة بميكروفونات مدمجة ومعدات فيديو وأجهزة تعقب مواقع يمكن تركيبها على الفئران للسماح لفرق الإنقاذ بالتواصل مع الناجين أثناء الزلازل الحقيقية.

ويقوم العلماء حالياً بإرسالها إلى حطام وهمي لمحاكاة استجابة إنقاذ لكارثة طبيعية، وقالت كين ستتمكن الفئران من الوصول إلى مساحات صغيرة للوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الأنقاض، ورغم أننا لم نكن فى وضع حقيقي حتى الآن، لكن لدينا موقع وهمي للحطام.

وأوضحت أنه يتم تدريب القوارض على الاستجابة للصفير الذي يعيدهم إلى القاعدة، وقالت عندما نحصل على حقائب الظهر الجديدة، سنتمكن من معرفة المكان الذى نتواجد فيه وأين يوجد الجرذ، داخل الحطام”، وأضافت كين: “لدينا القدرة على التحدث إلى الضحايا من خلال الفئران.

ويشير تقرير انه تم تدريب سبعة فئران، ويحتاج العلماء إلى أسبوعين فقط لتعريفهم بالسرعة، كما سيتم إرسال الفئران قريباً إلى تركيا، حيث ستتاح لهم فرصة العمل في الحقل، حيث أن البلد عرضة للزلازل، فيما وافق فريق البحث والإنقاذ GAE على محاكاة فرقة الفئران.