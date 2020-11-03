استمع لاذاعتنا

بالفيديو: ترامب يقع في الخطأ … ينطق كلمة بذيئة بدل اسم مغني راب

منذ 36 ثانية
ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

وقع ترامب في موقف “محرج” جدا على خشبة المسرح حين نطق بكلمة بذيئة وهو يقصد فيها اسم مغني الراب ليل بامب.

وبعد اتهامه لمرشح الرئاسة المحتمل جو بايدن بالخرف بسبب نسيانه اسم السيناتور الأمريكي ميت رومني في أحد خطاباته، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموقف المحرج نفسه، حيث نسي اسم مغني الراب ليل بامب، أحد الداعمين له وهو يستدعيه للصعود أمام الجمهور في أحد تجمعات الحملات الانتخابية بولاية ميشيغان الأمريكية ليتحول الاسم للفظ بذيء.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة ارتكاب ترامب، 74 عاما، خطأ فادحا عند نطق اسم مغني الراب الأمريكي غازي غارسيا والمشهور فنيا باسم ليل بامب، حيث أخطأ قائلا: ”ليتيل بيمب“ والتي تعني ”القواد الصغير“.

وكان ترامب يتحدث ويقول لمغني الراب، أنا أحب موسيقاك وأحب صوتك وبعدها توجه بالسؤال له إذا كان يريد الصعود لإلقاء كلمة، ووصفه بأنه من أكبر النجوم في العالم، وبدلا من أن يناديه باسمه ليل بامب قال ليتيل بيمب.

وعلى الرغم من الخطأ الفادح الذي صدر من الرئيس في نطق الاسم، إلا أن بامب صعد للمسرح وأشاد بجهود ترامب وإنجازاته تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتابع أن ترامب أعاد الجنود لمنازلهم وأنه يفعل الشيء الصحيح، ودعا أيضا لعدم التصويت لـ جو بايدن الذي نعته بـ“الناعس“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

صورة أرشيفة للبيت الأبيض تعود لعام (1901)
رئيس الـ2020.. هل تصيبه (لعنة تيكومسيه) كما حصل لـ”7 رؤساء” أمريكيين قبله؟!
ما وراء الطبيعة أول مسلسل من انتاج نتفليكس
“نتفليكس” تبدأ عرض أول مسلسل مصري من إنتاجها‎ الخميس المقبل
مايك تايسون
بعد أعوام طويلة … هل يُنظم نزال بين هوليفلد ومايك تايسون؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار يعود للارتفاع من جديد
هل يعود إلى التحليق؟.. الدولار يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مساء الأحد
مرض السكري هو سبب محتمل لبرودة القدمين
منها السكري … الأقدام الباردة تشير إلى العديد من الأمراض
صورة من الفيديو
شاهد..رجل يضرب زوجته في الشارع “حتى الموت”