بالفيديو: تركي آل شيخ يظهر في فيديو مع رامز جلال وعمرو أديب يحذره

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان رامز جلال، المشهور بإعداد مقاطع المقالب، خصوصا في شهر رمضان.

وأرفق ”آل الشيخ“ تعليقا على الفيديو جاء فيه ”في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة… وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه“.

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب على مقطع الفيديو، ممازحا ”رامز“ وحذره الاقتراب من ”آل الشيخ“.

وقال أديب في رده على الفيديو الذي نشره ”آل الشيخ“ يقول: ”لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه“، لكن ”آل الشيخ“ رد بالقول: ”حيوحشنا رامز“.

ويظهر الفيديو مراحل الإعداد لحلقات البرنامج الترفيهي الذي يحظى بانتشار واسع في العالم العربي.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه 😀😀😀😀😀😀😀 — Amr Adib (@Amradib) April 10, 2021