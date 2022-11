بالفيديو.. تصرف صادم من مشجع أرجنتيني بعد هزيمة فريقه أمام السعودية

فاجأ مشجع أرجنتيني متابعيه عبر تويتر بتصرف صادم عقب خسارة فريقه أمام المنتخب السعودي لكرة القدم بهدفين مقابل هدف في مباراة عالمية بنهائيات كأس العالم في قطر.

وقام المشجع الأرجنتيني يخلع قميصه بعد هزيمة منتخبه ليتحول لمشجع سعودي.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره للمشجع المدعو “VUJ” يخلع قميص منتخب بلاده وارتداء قميص المنتخب السعودي، بعدما شاهد المنتخب السعودي وهو يسحق فريقه في أولى مباريات كأس العالم.

ويظهر في الفيديو مشجعين أحدهما سعودي والآخر أرجنتيني فيما ركزت الكاميرا على الأخير الذي ارتدى القميص السعودي وظل يشجع الأخضر حتى نهاية المباراة.

وأثار المقطع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على عدم انتماء المشجع لقميص بلاده بعدما انتهت المباراة بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

We all Saudi now 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/SCpysHIX4e

— VUJ (@DavidVujanic) November 22, 2022