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بالفيديو: تعاطف كبير مع دانييلا رحمة... والسبب؟

7 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 9:05 صباحًا
دانييلا رحمة

دانييلا رحمة

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أثارت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ تفاعلاً كبيراً من مشاهدي مسلسل ​للموت2​ في حلقة اليوم الأربعاء خصوصاً في مشهد وقفت فيه أمام الممثل محمد الأحمد والتي أظهرت فيه انفعالاً أشبه بالحقيقة وكان عفوياً وصادقاً لدرجة أن إحدى معجباتها نشرت المقطع المذكور وعلقت عليه: “الإبداع بحد ذاتو”.

وفي تعليق آخر جاء: “مشهد عالمي مو معقول اديش إحساسك صادق وبيوصل لدرجة ننسى أنك عم تمثلي بكيتينا بهالمشهد واضح اديش اشتغلتي وتعبتي عالشخصية، ريم رح تبقى لها مكانة خاصة في قلبي”.

وشهدت حلقة أمس تطورات كثيرة وأحداثاً مشوقة وكانت دانييلا فيه بدور ريم متفاجئة من القسوة الكبيرة التي يعاملها بها زوجها “هادي” فعبرت عن غضبها وانفعالها وبكت فأبكت معها العديد من مشاهدي المسلسل.

ولا يمكن غض النظر عن شخصية سحر التي تجسدها الممثلة ​ماغي بو غصن​ والتي أبدعت في تظهير جوانبها.

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