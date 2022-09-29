بالفيديو: تعرفوا إلى أول ذئب مستنسخ من كلب بالعالم

في ما اعتبر خطوة على طريق استخدام التكنولوجيا الجينية للمساهمة في إنقاذ أنواعٍ كثيرة من الحيوانات المهددة بالانقراض، تمكنت الصين من استنساخ أول ذئب قطبي.

فقد نشرت شركة “سينوجين” الصينية مؤخرا فيديو للذئب بعد 100 يوم من ولادته في 10 حزيران الماضي، في مختبر بالعاصمة بكين.

فيما أوضح نائب المدير العام للشركة تشاو جيان بينغ أن الذئب المستنسخ وهو أنثى أُطلق عليها اسم مايا الجديدة وتحمل جينات الذئب الأصلي، غير أنها لا تعيش مع ذئاب وإنما مع كلبة من نوع “بيغل” هي التي وضعتها.

واستخدم الباحثون البيغل كبديل لعدم وجود ما يكفي من إناث الذئاب، ولحسن الحظ تتشارك الكلاب ما يكفي من الحمض النووي مع الذئاب للحمل الهجين الناجح.

ولفت المسؤول إلى أن ثمة مشكلة تواجه الذئبة المستنسخة وتتمثل بالحياة الاجتماعية، إذ إن هذه الذئبة تعيش حالياً مع كلبة، وكلما تقدم بها العمر سيكون من الصعب عليها الاندماج مع أبناء فصيلتها من الذئاب.

واستخدمت تقنية نقل نواة الخلية الجسدية من جلد ذئبة قطبية نفقت قبل عشرة أشهر تدعى مايا وكانت تعيش في حديقة الحيوانات في شمال الصين، وقام الباحثون بحقن بويضة الكلبة بالخلايا المانحة ووُضعت داخل رحمها.

كما تم استنساخ مايا باستخدام الحمض النووي الذي تم جمعه من ذئب قطبي كامل النمو، يُدعى أيضاً مايا، توفي في الأسر في هاربين بولارلاند، وهي حديقة للحياة البرية في شمال شرق الصين.

وتوفي الذئب مايا الأصلي، الذي ولد في كندا قبل شحنه إلى الصين عام 2006، بسبب كبر سنه في أوائل عام 2021.

يذكر أن شركة “سينوجين” أعلنت عن استنساخ قطة هي الأولى لها منذ دخولها عالم البحوث العلمية في العام 2019، وذلك بعد تمكنها من استنساخ عشرات الكلاب.

VIDEO: 🐺 Chinese scientists create "world's first" cloned Arctic wolf pic.twitter.com/QzUBBRBZTz — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2022