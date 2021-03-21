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بالفيديو: تعرف على أشهر الأعطال المتوقعة قبل تشغيل سيارتك في تطبيقات الموبايل

21 - مارس - 2021
سيارات

سيارات

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يتجه كثيرون لا سيما في مصر، إلى تشغيل سياراتهم في تطبيقات الموبايل، كأوبر وكريم وغيرها، بهدف تحسين الدخل.

إلا أن ثمة أعطال عليك أن تعرف أولا أن السيارة سوف تدمنها حال انتهى بها المقام كسيارة أجرة تجوب الشوارع دون كلل.

“الأهرام أوتو”، التقت مع خبير صيانة السيارات راشد فوزي، الذي سلط الضوء على العديد من الأعطال التي تصيب السيارات نتيجة للعمل الشاق.

وفي سيارات الأجرة، عادة ما يتم تغيير طقم “تيل” الفرامل الأمامي كل شهر، مقابل كل 3 أشهر في السيارات الملاكي العادية.

وتتلف “الكبالن” في السيارات الأجرة بشكل سريع نتيجة كثرة المنعطفات والزحام، وغالبا ما يتم تغييرها كل 3 أشهر في المتوسط، فيما يصمد “الكبلن” في السيارات الملاكي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كذلك يتم تغيير “سير الكاتينة” للسيارة الأجرة كل شهرين تقريبا، فيما لا تكون السيارة الملاكي العادية بحاجة لتغييره إلا بعد قطعها مسافة 60 ألف كيلومتر.

وبحسب خبير الصيانة المصري، فإن هناك قطع في السيارة يمكن صيانتها في السيارات الملاكي، بينما يجب تغييرها في الأجرة، بما في ذلك الردياتير وعصى الفتيس.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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