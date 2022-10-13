بالفيديو.. تعرف على أغرب قبيلة في العالم عمرها "40 ألف عام"!

يبلغ عمر قبيلة هادزا أو هادزابي أربعين ألف عام، وتعيش حياة بدائية ولا تعرف شيء عن هذا التطور، وهم أحد أهم الشعوب في تنزانيا الواقعة شرق إفريقيا، وتعيش تحديدًا في مناطق السافانا والأراضي العشبية، كان الصيد هو السائد في هذه المجتمعات البدائية، ومازالت تعيش على هذا الحال حتى الآن ومهددة بالانقراض، باعتبارها آخر قبيلة تعيش على القنص والصيد.

يعتمد أبناء القبيلة على اللحوم من الحيوانات البرية خاصة القردة والأسماك، ويدخن أفراد الـ هادزا التبغ، ولا يتعلمون بسبب العزلة التي يعيشونها، وتتميز مناطق معيشتهم بالمناخ الساخن والجاف، والرياح خلال موسم الجفاف، من يونيو إلى أكتوبر، ولكنها خضراء ومورقة خلال فترات الأمطار.

لا تزال النسبة الأكبر من أبناء القبيلة يتبعون نفس طريقة الحياة التي اتبعها أجدادهم الأوائل، ومن أغرب عاداتهم أنهم يمضون حوالي من تسعة إلى عشرة ساعات في اليوم وهم في جلسة القرفصاء لاعتقادهم بأنه السبيل الوحيد لتقوية عضلات أجسادهم ، وبالتالي يطيل أعمار كما يعتقدون ما زالوا حريصين على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم ورافضين أي تغيير.