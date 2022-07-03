الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. تعرف على أقدم مضيفة طيران في العالم

منذ 55 دقيقة
مضيفة الطيران الأطول خدمة في العالم بيت ناش

مضيفة الطيران الأطول خدمة في العالم بيت ناش

A A A
طباعة المقال

حصلت سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عاماً من ولاية بوسطن، على لقب مضيفة الطيران الأطول خدمة في العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث كانت تعمل على الطائرات منذ 65 عامًا.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن بيت ناش، بدأت العمل كمضيفة طيران في عام 1957 لشركة إيسترن إيرلاينز وتستمر حتى يومنا هذا في شركة أمريكان إيرلاينز دون أي انقطاع في التوظيف، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقالت ناش إنها أمضت معظم حياتها المهنية تعمل في خدمة النقل بين نيويورك وبوسطن وواشنطن لأنها تسمح لها بالعودة إلى المنزل ليلاً لرعاية ابنها الذي يعاني من إعاقات.

وأشارت جينيس إلى إن ناش هي أقدم مضيفة طيران تخدم حاليًا في العالم.

 

    المزيد من منوعات

    الفنان المصري علاء مرسي
    في ذكرى ميلاده.. اليكم بعض المحطات في حياة علاء مرسي
    نسرين طافش
    بعد اعلان زواجها رسميا.. الصورة الوحيدة لـ نسرين طافش وزوجها
    الممثل المصري محمد نجاتي
    بالفيديو.. محمد نجاتي يهدد بالاعتزال والسبب أمير كرارة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه