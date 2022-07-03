بالفيديو.. تعرف على أقدم مضيفة طيران في العالم

حصلت سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عاماً من ولاية بوسطن، على لقب مضيفة الطيران الأطول خدمة في العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث كانت تعمل على الطائرات منذ 65 عامًا.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن بيت ناش، بدأت العمل كمضيفة طيران في عام 1957 لشركة إيسترن إيرلاينز وتستمر حتى يومنا هذا في شركة أمريكان إيرلاينز دون أي انقطاع في التوظيف، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقالت ناش إنها أمضت معظم حياتها المهنية تعمل في خدمة النقل بين نيويورك وبوسطن وواشنطن لأنها تسمح لها بالعودة إلى المنزل ليلاً لرعاية ابنها الذي يعاني من إعاقات.

وأشارت جينيس إلى إن ناش هي أقدم مضيفة طيران تخدم حاليًا في العالم.