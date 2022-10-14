بالفيديو.. تعرف على "كالاتشي" قرية النائمين العجيبة!

قرية “كالاتشي” أو قرية النائمين كما يسميها البعض، تبعد ثلاثمائة ميل عن المدينة الكازاخية أستانا، حيث يسقط السكان فجأة في نوبات من النوم لأيام متواصلة لا يستطيعون النهوض أو الاستيقاظ!

في ربيع عام ألفين وثلاثة عشر، ولأول مرة أصاب مرض النوم ثمانية أشخاص مختلفين من قرية كالاتشي خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، وعندما استيقظوا بعد أيام لم يتذكروا شيئًا مطلقًا.

وقد أثر مرض وباء النوم الغامض في الحيوانات والأطفال والكبار على حد سواء، حتى إن الأطفال كانوا يشاهدون كوابيسًا مرعبة، فرؤوا خيولا مجنحة وثعابين في أَسرّتهم وديدان تأكل أيديهم.

بعد تحليل نتائج الفحوصات الطبية لجميع السكان، توصل العلماء إلى أن سبب النوم المفاجئ هو ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في الهواء.

وأجروا أكثر من عشرين ألف اختبار معملي وسريري، في الهواء والتربة والماء والغذاء والحيوانات ومواد البناء وعلى السكان أنفسهم، وفي ظل عدم وجود حقائق علمية مؤكدة ، تكهن العديد من السكان بأن مصدر المشكلة، هو منجم اليورانيوم المهجور من الحقبة السوفياتية والموجود على أعتاب القرية.