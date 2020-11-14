بالفيديو.. تماسيح تجتاح الأماكن السكنية في المكسيك

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجول تماسيح في منطقة تاباسكو في المكسيك، وذلك بعدما جرفتها الفيضانات، حيث حاولت تسلق الأسوار المعدنية للوصول إلى السكان.

#Entérate | Vecinos de Casa blanca dan a conocer que en la presente semana han #capturado dos ejemplares de #Cocodrilos que a pesar de que no son de gran tamaño si pusieron en alerta a la ciudadanía.@ProcivilTabasco Síguenos aquí 👇

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وبحسب موقع elheraldodetabasco المكسيكي، فقد نجحت السلطات في القبض على سبعة تماسيح في المنطقة حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق البحث تحاول إيجاد تماسيح أخرى.