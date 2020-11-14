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بالفيديو.. تماسيح تجتاح الأماكن السكنية في المكسيك

منذ ساعة واحدة
تمساح

تمساح

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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجول تماسيح في منطقة تاباسكو في المكسيك، وذلك بعدما جرفتها الفيضانات، حيث حاولت تسلق الأسوار المعدنية للوصول إلى السكان.

وبحسب موقع elheraldodetabasco المكسيكي، فقد نجحت السلطات في القبض على سبعة تماسيح في المنطقة حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق البحث تحاول إيجاد تماسيح أخرى.

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