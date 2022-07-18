بالفيديو.. توتا يطمئن الجمهور عن حالته الصحية

طمأن الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بتوتة جمهوره على حالته الصحية وذلك من خلال فيديو جديد له بعد خروجه من المستشفى وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ” انستغرام”.

وعلق على الفيديو قائلا:” الحمدلله أسألكم الدعاء بتمام الشفاء وشكرا من مل قلبي على سؤالكم ودعواتكم”.

ونفت شامة عبد الرحمن شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن، ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وكتبت شامة عبد الرحمن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ردا على ما تردد من شائعات لا تمت للصحة بأى صلة؛ من شائعات عن فقد النطق والكلام، الكدب ده فهايكون لينا رد عليهم قانونيا، إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال”.

وأضافت: “الحمدلله محمد عبد الرحمن أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله، والحالة الصحية الخاصة به فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب”.