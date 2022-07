بالفيديو: جرحى اثر انهيار مدرج خلال مباراة "كابادي"

أصيب امس الاثنين حوالي 100 شخص إثر سقوط مدرج خشبي مكتظ في ملعب كان يشهد مباراة في “الكابادي” بالهند.

ووقعت الحادثة في ملعب بمدينة سوريابيت بولاية تيلانجانا الهندية خلال حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي ، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وتجمع بين المصارعة والملاحقة.

Several injured after stand collapsing during National Kabaddi championship organised in Suryapet. Injured rushed to the hospital. The event was participated by around 1500 players from different states of India. #Telangana pic.twitter.com/LraXxuRnF1

— Aashish (@KP_Aashish) March 22, 2021