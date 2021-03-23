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بالفيديو: جرحى اثر انهيار مدرج خلال مباراة "كابادي"

23 - مارس - 2021
لقطة من المباراة

لقطة من المباراة

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أصيب امس الاثنين حوالي 100 شخص إثر سقوط مدرج خشبي مكتظ في ملعب كان يشهد مباراة في “الكابادي” بالهند.

ووقعت الحادثة في ملعب بمدينة سوريابيت بولاية تيلانجانا الهندية خلال حفل افتتاح البطولة الوطنية للكابادي ، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وتجمع بين المصارعة والملاحقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار المدرج الخشبي وقع بعد دقائق قليلة من بدء إحدى المباريات، مشيرة إلى أن المنصة حيث يجلس المتفرجون كانت تضم حوالي 1500 شخص، وهو أعلى بكثير من قدرة المدرج الاستيعابية.

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