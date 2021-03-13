بالفيديو: جريمة تهز الأردن... شاب يشوه وجه فتاه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، امس الجمعة، على وقع نشر مقطع مصور يظهر إقدام شاب على تشويه وجه فتاه بالطريق العام.

الحادثة وقعت في الرصيفة بمحافظة الزرقاء شرق العاصمة عمان، بحسب ما أوردته صحيفة “الدستور” الأردنية.

وأظهر الفيديو شابا يقترب ببطء من فتاتيين تسيران بالشارع، قل أن يستدير فجأة ويطعن إحداهما بألة حادة في وجهها ثم يلوذ بالفرار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين في الرصيفة وأن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، دون الكشف عن دوافعه، أو حالة الضحية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.