بالفيديو: جسم غريب يحلّق قرب طائرة... وتحقيق رسمي بالواقعة

أثناء رحلة جوية داخلية في باكستان، رصد طيارون جسم غريب يحلق قرب طائرتهم على ارتفاع 35 ألف قدم فقاموا بتصويره، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وأظهر تسجيل مصور جسما غامضا يحلق على ارتفاع نحو 35 ألف قدم، وبالتحديد فوق الطائرة التي كانت في رحلة بين لاهور وكراتشي في باكستان.

ويُسمع خلال التسجيل أصوات الطيارين المصدومين وهم يقولون إن الجسم الغامض ليس منطادا ولا طائرة، بينما كانوا يحاولون معرفة طبيعة “الشيء الغريب” الذي يطير فوقهم.

وكان الجسم يتحرك بسرعة ويتوهج على نحو لافت بشكل دائري، ويطلق بين الحين والآخر ما يشبه انفجارات صغيرة من الغاز في السماء.

#BREAKING: #PIA pilots spotted a #UFO above their jet in the skies of #Karachi having a mysterious outlook and shinning light coming out from the center of it. Check this out @nickpopemod – I've interviewed an Air force #PAF officer on the topic. Would love your comments too. pic.twitter.com/2VOpxe8iQw

— Zain Khan (@ZKhanOfficial) January 27, 2021