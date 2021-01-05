بالفيديو: جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي

حل الفنان السوري جمال سليمان ضيفا على برنامج الكلمة الاخيرة الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وتحدث سليمان، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالراحل، مشيراً إلى أنهما “اتفقا أن يلتقيا معا ومع بعض النجوم مثل كندا علوش وعمرو يوسف على رأس السنة، للاحتفال معا ونسيان السنة السيئة، وعند الصباح وصلني خبر رحيله”.

وأكد النجم السوري، أن “حاتم علي تواصل قبل وفاته مع ابنه عمرو، وأكد أنه يعاني من وجع في الصدر قبل يومين ولكنه تساهل مع الأمر واعتبره برد خفيف”، موجها رسالة إلى الجمهور “بعدم الاستهانة بأي وجع أو مؤشر غير سليم لازم الإسراع لأن الإهمال لا ينفع”.

وتابع جمال سليمان: “ما فيش عمل للراحل إلا وله قيمة فنية معينة، وليس صحيحا أن أعماله ثقيلة ولا يهواها الكثير من شعوب المنطقة، والحقيقة أن رحيله وحزن الناس عليه يرد على ذلك ويؤكد احترامهم وحبهم لأعمال حاتم الفنية العظيمة”.

وأضاف: “حاتم على كان راجل بياكل نفسه عشان الناس، وكان شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن، ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه من رد فعله، وكان بيقول الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده؟ واستطاع إمتاع الناس بدراما مهمة”.