السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"

منذ 40 دقيقة
جورج وسوف ونجله وديع

جورج وسوف ونجله وديع

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أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة.

إذ قال جورج وسوف في اللقاء: “هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة، أنا مسميه على التلفون jesus وودي، هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع”.

مضاعفات تكميم المعدة

إلى هذا، فجع “سلطان الطرب”، ليل الجمعة، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة في المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة، إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

نزيف داخلي

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

فيما عمّ الحزن وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

 

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