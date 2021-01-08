بالفيديو – جو رعد يتلقى لقاح كورونا

تلقى القنان اللبناني جو رعد لقاح كورونا اليوم في المملكة العربية السعودية لينضم إلى لائحة الفنانين اللبنانيين الذين تلقوا اللقاح خارج لبنان.

وإنضمّ الفنان جو رعد إلى لائحة الفنانين العرب الّذين خضعوا للقاح كورونا، وقد أعلن عن الخبر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وظهر جو رعد في الفيديو وهو يتلقّى اللقاح شاكراً السعودية، وأرفقه بتغريدةٍ كتب فيها:

“الحمد الله، اخذت لقاح كورونا وانا بصحة وخير. شكر كبير الى المملكة العربية السعودية”.