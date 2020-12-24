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بالفيديو – جيسي عبدو: انت فليت وراح كل شي معك

منذ ساعة واحدة
جيسي عبدو

جيسي عبدو

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نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو فيديو لوالدها قديم وهي تقبله على خده.

وعلّقت على الفيديو بالقول: “يا ابو جريج انت فليت وراح كل شي معك ما في شي حلو بلاك يا بيي شتقتلك”. يذكر أن عبدو كانت قد فقدت والدها منذ أشهر.

وفي أول لقاء لها بعد حادثة احتراق منزلها منذ شهرين ووفاة والدها، تحدثت جيسي عبدو عن تفاصيل هذه الحادثة الأليمة لـ ET بالعربي.

وفي المقابلة الحصرية مع الموقع، وصفت جيسي عبدو شعور فقدان الأب قائلةً، “بس الشخص يخسر والده بيخسر كل آمان الدني”.

ولم تتمكن الممثلة اللبنانية الشابة من تمالك نفسها وغلبتها دموعها أمام الكاميرا أثناء حديثها، وأكدت انها لم تكن قد استوعبت صدمة وفاة والدها ليخيم الحزن على قلبها من جديد بعد انفجار مرفأ بيروت.

 

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