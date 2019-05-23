بالفيديو: حدث طارئ يعرض حياة ماغي بوغصن للخطر في “رامز في الشلال”

تعرضت حياة الممثلة اللبنانية، ماغي بو غصن، للخطر، بسبب حدث غير متوقع في حلقة اليوم الخميس من برنامج المقالب “رامز في الشلال”.

وبعد سقوط “بو غصن” في الشلال، بعد مشاركتها في مسابقة البرنامج الوهمية، تعرض القارب الذي كان يقلها لعطل مفاجئ، وتفرغ من الهواء، وسط صرخاتها، الأمر الذي جعل فريق عمل البرنامج يتدارك الموقف سريعا، وقاموا بتصليحه، واستكمال خط سيره.

وأصيبت ماغي بو غصن بانهيار شديد، فور اكتشافها مقلب مقدم البرنامج المصري، رامز جلال، إذ أخذت تصرخ وأصيبت بنوبة هستيرية، وطلبت من “جلال” غاضبة أن ينصرف عنها، وذلك قبل أن تصالحه.

وكان رامز جلال وصف ماغي بو غصن عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بأنها “لسان عصفور التمثيل” و”مرقة دجاج لبنان”.

يشار إلى أنه يعرض لماغي بو غصن خلال موسم دراما رمضان هذا العالم، مسلسل “بروفا”، والذي يشاركها بطولته الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي.

​وتقوم فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

ماغي بو غصن (18 سبتمبر 1977 -) ممثلة لبنانية.

حياتها مشوارها المهني

ولدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز. درست التمثيل و الإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي “الأخوان” و”المغاور” على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الانتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الاعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي»، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل اخرجه باللهجة السعودية التي اتقنتها. قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود»