بالفيديو: حركة غريبة لطائرة عملاقة أثناء توقفها!

اظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” إحدى الطائرات من طراز “بوينغ 747″ تقوم برفع مقدمتها بصورة مستقلة أثناء توقفها بإحدى المطارات”.

وتواصل بوينغ تصنيع طائرات 747 لأغراض نقل البضائع والعمليات العسكرية، ومن المتوقع ضم طائرتين من نوع 747-8 إلى أسطول البيت الأبيض “إير فورس وان” الخاص بالرئيس، وهو طراز أسرع وأكبر وأقل استهلاكا للوقود من طائرات 747-200 التي تقل الرئيس حاليا.

وتستطيع بعض نماذج هذه الطائرة التي أطلقت عام 1970 أن تقل أكثر من 600 مسافر، إلا أن سعتها هذه واستهلاكها الكبير للوقود، يجعلها أقل جدوى من حيث التكلفة بالنسبة للشركات التي تعاني مع تراجع النقل الجوي منذ بدء جائحة كورون.

Boeing 747 rises on its own ✈️ pic.twitter.com/LTKD2DotAc

— AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 31, 2020