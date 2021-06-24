بالفيديو: حسن يوسف يكشف الخطأ الذي أودى بحياة “سندريلا الشاشة”

في الذكرى العشرين لرحيل “سندريلا الشاشة”، كشف الفنان المصري، حسن يوسف، تفاصيل علاقته بالفنانة سعاد حسني، مشيرا إلى الخطأ الذي أودى بحياتها.

وقال حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الشمس”، إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن”، مؤكدا أن “المنتجيين والمخرجيين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان”.

تابع: “سفرها إلى لندن ربما يكون لكي تبعد عن الجو العربي والناس التي تعرفها، ولكن قدرها يتوفاها الله بالشكل المأساوي اللي زعلنا كلنا”.

أضاف، إن “الراحلة سعاد حسني كانت متفانية في عملها، وبقدر ما كانت ناجحة ولامعة على الشاشة كانت في حياتها في منتهى الشقاء”.

وحلت يوم الاثنين الماضي، الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 حزيران 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن، وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك، وذلك بحسب “سبوتنيك”.