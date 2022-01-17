الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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بالفيديو: حفيدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار برقصها على أنغام “الغزالة رايقة”

منذ 7 ساعات
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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نشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي زينب فياض، مقطع فيديو برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، والتي خطفت الأنظار، بعدما تفاعلت مع أغنية “الغزالة رايقة” للفنان كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة.

وظهرت ابنة وهبي ترقص بشكل مرح مع صغيرتها على أنغام الأغنية. ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أشادوا بخفة ظل الحفيدة.

يذكر أن “الغزالة رايقة” هي الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو”، ولاقت نجاحاً كبيراً منذ طرحها في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي، حيث حققت أكثر من 57 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ومحمد محمود.

 

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