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بالفيديو: حيوانات توقف المباراة بين إيطاليا وأوكرانيا!

22 - سبتمبر - 2021
كرة القدم

صورة تعبيرية

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شهدت مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات ديفلمبياد 2021 (حدث أولمبي يتنافس فيه الرياضيون الصم) بين منتخبي أوكرانيا وإيطاليا، الثلاثاء، اقتحام الملعب “ضيوف” غير مرغوب بهم.

وتوقفت المباراة في المرة الأولى عند الدقيقة 41، بعد ظهور كلبين داخل المستطيل الأخضر، لتستكمل المباراة بعد أن تمكن ممثلو المنتخب الأوكراني من طرد الحيوانين وإخراجهما من الميدان.

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بعد ذلك، وعند الدقيقة 59 بينما كان المنتخب الأوكراني متقدما بهدفين دون رد، توقفت المباراة مجددا بسبب اقتحام حصان أبيض لأرضية الملعب، وسرعان ما تمكن المسؤولون أيضا من إخراجه من الميدان.

انتهت المباراة لمصلحة المنتخب الأوكراني عقب تسجيله 3 أهداف نظيفة، وقد جرت في قرية نيجني مليني بمنطقة بولتافا الأوكرانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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