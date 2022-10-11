بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!

الكنز الثمين الذي تم اكتشافه ويفوق في ثمنه ونفعه كل أنواع الذهب الموجود في العالم ، أنقذ ملايين الأرواح من البشر من كوارث مرضية كادت أن تفتك بهم على مر العصور كونه الناجي الوحيد من عصور ما قبل التاريخ.

إنه “كابوريا حدوة الحصان” أحد أنواع السرطانات ذات الأجساد المفصلية التي يعود موطنها إلى في المحيطي الهادئ والهندي.

الدماء الزرقاء التي يتم استخراجها من هذه الأحافير الحية الشبيه بالخوذة، هي العامل السري في اختبار سلامة كافة اللقاحات التي حصلت عليها على مر العصور من لقاح الحصبة إلى النكاف وحتى لقاح كورونا فتلك الدماء الزرقاء الفريدة تلعب دور رئيسي في المجال الطبي ، لكن طبيعة اللون الذي تنتمي له وهو الأزرق الفاتح الناتج عن ارتفاع مستوى النحاس في دماء تلك الأنواع البحرية حيث يتم حمل النحاس في الهيموسيانين ذلك البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين أيضا ونتيجة تفاعل النحاس مع الأكسجين داخل أوردة ذلك النوع من الكابوريا ينتج ذلك اللون المميز من الدماء.