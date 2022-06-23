بالفيديو.. دنيا بطمة تتعرض للتحرش على المسرح

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المغربية دنيا بطمة، وهي تتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب أحد معجبيها.

وظهرت دنيا بطمة، وهي تغني بينما يقترب منها أحد المعجبين على المسرح ويطلب منها التقاط صورة فلبت طلبه ولكنه حاول أن يلمسها بطريقة غير لائقة فأبعدت يديه عنها.

ولا يعرف تحديدا متى أقيم هذا الحفل إلا أن هذا الفيديو انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت دنيا بطمة على إثره لانتقادات عديدة بسبب عدم اتخاذها موقف حاسم تجاه المتحرش وعادت للغناء من جديد.

يُذكر أن دنيا بطمة طرحت مؤخرا أغنية جديدة باسم “قنبلة”، وهي من كلمات منى الطوير، ألحان إبراهيم الدخيل، توزيع وليد ميمني، وإنتاج الترك للإنتاج الفني.