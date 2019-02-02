بالفيديو.. ديانا كرزون: شخصيات مهمة جدًا طلبت مني الزواج في السر

كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن تلقيها عروض زواج كثيرة من شخصيات مهمة، ولكن، كانت جميعها بالسر أو “عرفي”، مشيرة إلى أنها رفضت جميع هذه العروض لأنها لا تقبل بهذه النوعية من الزواج.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “زواجات المصلحة وزواج سفر، وشو معه فلوس ووين ساكن، وإذا أنا شخصية عامة وهو شخصية عامة شو ممكن نعمل شغل مع بعض ونجيب دخل أكبر.. الزواجات اللي على الموضة هادي.. مش بيكون في علاقة حقيقية، يمكن يكون في حب متبادل ويكون في كل شي أنا حكيته”.

وتابعت: “ولكن الأغلبية اللي بشوفها أو الهبة الجديدة الكابل المشهورين يتزوجون عشان الشو.. أو واحدة مشهورة تتزوج وممنوع زوجها يظهر عشان الشو أيضًا.. ونسبة الانفصال كبيرة جدًا في هذه الحالات”.

وأوضحت ديانا: “أنا ما بدي أتزوج عشان أطلق مع إنه صحيتلي كتير فرص زواج من أشخاص مهمين جدًا في السر، وعرضوا علي مسيار وعرفي، فرفضت لأني مش مضطرة أتزوج بهذه الطريقة.. وأنا إيش ناقصني عشان ما أتزوج علنًا.. إذا من هلا ما احترمت اسمي كفنانة ووضعي وإنك بتحبني ومستحي تقول قدام الناس، أنا كمان بستحي فيك قدام الناس.. أنت لازم تكون فخور إني حبيبتك”.

واختتمت: “أنا بتمنى أتزوج من خارج الوسط.. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج.. وأنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج.. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل؟.. أنا بعتزل مشانك، لأن الفن ما راح يدوم لي.. هيدوم لي شي واحد؛ عيلتي وزوجي وولادي”.

ديانا محمد كرزون (30 أكتوبر 1983 -) مغنية أردنية حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، و أم سورية كردية إنفصلا لاحقا ،هي الأخت الكبرى لثلاثة اشقاء زين ،هيا ،داوود ، من أصول تركية ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة.

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت اغنيتين احدهمها رسالة فنان