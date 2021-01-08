بالفيديو: راموس يتحدى بصدره برد الثلوج

نشر قائد نادي ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، فيديو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وهو يتحدى “برد الثلوج”.

وظهر راموس، بصدر مكشوف في أحد الملاعب وسط هطول الثلوج، وعلق على الفيديو مازحا: “أحب هذا الصيف”.

ونال الفيديو أكثر من ستة ملايين مشاهدة وعلق عليه أكثر من 15 ألف شخص.

وانضم الدولي الإسباني إلى نخبة من لاعبي كرة القدم الذين نشروا مقاطع فيديو لـ”تحدي الثلوج” في الفترة الأخيرة، على رأسهم مهاجم نادي ميلان الإيطالي، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أبهر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو ظهر فيه بملابس السباحة في ظل أجواء الطقس الباردة بعد هطول ثلوج كثيفة في سانريمو الإيطالية، قبل أن يرمي بجسده على كثبان الثلوج واستمر الفيديو مدة 16 ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن مستقبل راموس مع ريال مدريد ما زال يلفه الغموض، حيث لم يتوصل المدافع الدولي الإسباني مع فريقه إلى أي اتفاق بشأن تمديد العقد الذي يربطهما والذي لم يتبق فيه سوى ستة أشهر.

ودخل راموس منذ مطلع العام الحالي الفترة الحرة في عقده مع الريال، ويحق لصاحب الـ34 عاما التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا في يونيو المقبل، وذلك بحسب RT.