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بالفيديو.. رجل الغيتار يحطم رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 12:55 مساءً
الفائز بتحطيم الرقم الجديد ديفيد راش

الفائز بتحطيم الرقم الجديد ديفيد راش

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قال رجل من ولاية أيداهو الأمريكية، أنه استطاع كسر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأطول مدة لموازنة غيتار على الذقن.

وكان ديفيد راش، الذي حطم ما يقرب من 250 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في السابق يحمل نفس الرقم القياسي، وكان يهدف إلى استعادته من خلال الموازنة لمدة ساعة و 12 دقيقة و 40 ثانية.

وأكد راش أنه شعر بالفزع عندما علم أن الرقم القياسي قد تعرض للضرب بالفعل بزمن ساعة و 13 دقيقة و 25 ثانية، مما أدى إلى إبطال محاولته لمدة 45 ثانية فقط.

وتمكن راش من تحطيم الرقم القياسي الجديد الذي سجله الإسباني كريستيان روبرتو لوبيز رودريغيز بزمن ساعة و 35 دقيقة.

وتابع راش قائلاً: “الألم كان شديدًا للغاية وأخذت الغيتار من ذقني.. وكان ذلك درساً في الألم”.

وتعد موسوعة “غينيس”، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

وتحتوي موسوعة “غينيس” على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص، فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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