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بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 10:38 صباحًا
منبر مرصع بالذهب

منبر مرصع بالذهب

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في العراق حيث يقبع الملايين تحت خط الفقر، في ظل الأزمة المالية، اثار رجل الدين الشيعي علي الطالقاني، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية في العراق؛ بسبب اعتلائه منبرا مرصعا بالذهب في إحدى الحسينيات.

وافتتح مؤخرا، المنبر المرصع بالذهب، في حسينية قصر الزهراء بمدينة الكاظمية، بالعاصمة بغداد، بحضور واسع من قبل المصلين، ورجال دين، ليلقي بعده الشيخ علي الطالقاني محاضرته الأولى على هذا المنبر.

وواجه الطالقاني انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اعتلائه المنبر الذهبي.

ويقول نشطاء، إن تكلفة هذا المنبر بلغت نحو 800 ألف دولار، لكنها أرقام غير رسمية.

وتركزت انتقادات الناشطين، حول المغالاة في بناء المساجد وتذهيبها، مع وجود ملايين الفقراء والمحتاجين، لمثل تلك الأموال.

وحسينية قصر الزهراء، هي إحدى الحسينيات الكبيرة في منطقة الكاظمية، بالعاصمة بغداد، إذ يقطن تلك المنطقة، أغلبية من الطبقة الفقيرة العاملة، التي تعتمد في معاشها على العمل في الأسواق ونقل البضائع.

ولم يصدر لغاية الآن أي تعليق من الطالقاني أو الحسينية حول تلك الواقعة.

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