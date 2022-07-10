الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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بالفيديو.. رجل ينجو من الموت بعدما اصطدمت به شاحنة كبيرة

منذ 47 دقيقة
شاحنة- تعبيرية

شاحنة- تعبيرية

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تداول رواد مواقع التواصل في الهند فيديو لرجل نجا من موت محقق بعدما اصطدمت به شاحنة كبيرة وهو يسير على ممر المشاة.

ونشر ضابط الشرطة ديبانشو كابرا مقطع الفيديو الذي أظهر رجلا يسير على الممر المخصص للمشاة قبل أن تصدمه شاحنة كبيرة خرجت عن السيطرة بعدما اصطدمت حمولتها بشجرة كبيرة على جانب الطريق.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “إنديان إكسبريس” أيضا، الرجل محاصرا بين بوابة والشاحنة التي اعترضت طريقه، دون أن تظهر عليه أي إصابات.

ولم تكشف الصحيفة عن مكان وقوع الحادث، إلا أنها نشرت عددا من التعليقات على الفيديو كقول أحدهم: “إنها معجزة. اعتقدت للوهلة الأولى أن الفيديو مجرد خدعة”.

وعلّق آخر على الفيديو قائلا: “من المؤكد أن الناجي أصيب بجروح داخلية، لكنه في النهاية محظوظ للغاية”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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