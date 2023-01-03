بالفيديو.. رونالدو باللغة العربيّة لجماهير "النصر": أنا عالمي

على وقع الحفل التاريخي الذي نظمه نادي “النصر” السعودي لتقديم لاعبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحدث “الدون” باللغة العربية قائلًا: أنا عالمي.

ففي أجواء احتفالية وحماسية وسط محبيه، وصل مساء الثلاثاء، النجم البرتغالي إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، قبيل بدء المؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو كلاعب في نادي النصر السعودي.

كرستيانو بالعربية : أنا عااااالمي 💛🔥pic.twitter.com/ruSnb4Eesa — Screen Mix (@ScreenMix) January 3, 2023

إذ أعرب النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفًا أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو “حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر”.

من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة، مضيفًا “رونالدو ليس صفقة كروية فحسب، بل يندرج ضمن رؤية التطوير”.

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.