بالفيديو: رونالدو لاعب القرن… وصورته تظهر على “برج خليفة”

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب القرن خلال الفترة ما بين عامي (2001 – 2020) المقدمة من جوائز دبي “غلوب سوكر”، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وتفوق رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرازيلي المعتزل رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

وأقيم حفل النسخة 12 من جوائز “غلوب سوكر”، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تستضيفها دبي سنويا، في فندق أرماني بمدينة دبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم “برج خليفة”.

وبدأ كريستيانو رونالدو (35 عاما)، مسيرته الحافلة بالانتصارات والجوائز الجماعية والفردية خلال الـ20 عاما المنقضية من القرن، بلقب بطل السوبر البرتغالي مع سبورتنغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي العريق، ويفوز معه بلقب بطل “البريمير ليغ” ثلاث مرات، وبكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وحصل على جائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في العالم مرة واحدة بقميص “الشياطين الحمر”.

ومن ثم انتقل رونالدو “صاروخ مادير” إلى صفوف ريال مدريد، ليسطر معه التاريخ ويتوج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي بواقع مرتين، وفاز بدوري أبطال أوروبا أربعة مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وحصل بقميص “الميرينغي” أربع مرات بجائزة “الكرة الذهبية”، وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا، ولدوري الأبطال أيضا.

ويواصل النجم البرتغالي كتابة التاريخ وحصد الألقاب الآن مع يوفنتوس، حيث أحرز لقب بطل الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مرتين، والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

كما يواصل رونالدو “صاروخ ماديرا” كتابة التاريخ مع المنتخب البرتغالي، الذي أسهم في فوزه بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2016” لأول مرة في تاريخه، والنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية (2018- 2019).

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، فقد توج كريستيانو رونالدو بجائزة “الكرة الذهبية” وأفضل لاعب في العالم من الفيفا (5) مرات، وأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات.

وفاز النجم البرتغالي 4 مرات بجائزة “الحذاء الذهبي”، وبجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2009.

وتوج كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2016، وأفضل لاعب في العالم من “غلوب سوكر” 6 مرات.

وتوج الدون رونالدو بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 134 هدفا، وتوج بهداف الدوري الإسباني ثلاث مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الليغا برصيد 311 هدفا.

كما توج النجم البرتغالي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرة واحدة، وهو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي أيضا لكأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، والهداف التاريخي لكأس الأمم الأوروبية برصيد 9 أهداف، وهو كذلك الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 وهدفين.