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بالفيديو.. رونالدو لجمهور النصر السعودي: أراكم قريباً

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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لايزال خبر انضمام كريستيانو رونالدو، الى نادي النصر السعودي، يشكل حدث مهم بالنسبة لعشاق كرة القدم.

ونشر كريستيانو لاعب منتخب النصر السعودي الجديد، فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

ووجه الأسطورة البرتغالية رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على “إنستغرام” وهو في الطائرة الخاصة المتجهة إلى العاصمة السعودية الرياض: أراكم قريبا.

وأعلن النصر، يوم الاثنين 2\1\2023، عن إقامة حفل لاستقبال كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء 3\1\2023 في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

وتعاقد النصر رسميا مع المهاجم البالغ من العمر “37 عاما” حتى 2025.

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