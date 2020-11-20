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بالفيديو: رونالدو يعزف ويرقص

منذ 35 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، متابعيه، اليوم الجمعة، بنشره فيديو جديدا عبر خاصية “الستوري” بحسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ويظهر رونالدو في الفيديو وهو يرقص ممسكا بغيتار كهربائي كأنه أحد أفراد فرقة الروك الأسترالية الشهيرة AC/DC.

وتسارع عدد كبير من متابعي “الدون” وجمهوره بالتساؤل عن ظهوره الجديد، ليؤكد البعض مشاركته في إعلان ترويجي لشركة Meo البرتغالية للاتصالات.

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