الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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بالفيديو: ريتا حرب تستذكر حادث السير الذي تعرضت له... حلوة الحياة

منذ 48 دقيقة
ريتا حرب

ريتا حرب

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بعدما تعرضت لحادث سير مروع في تركيا، نشرت الممثلة ريتا حرب مقطع فيديو يوثّق اللحظات التي مرّت بها إثر حادث السير.

واستذكرت ريتا اللحظات العصيبة التي مرّت بها بعد مرور عام على تعرّضها للحادث، وأرفقت الفيديو بعبارة: “حلوة الحياة”.

ويبيّن الفيديو صلابة ريتا في تحدّي ما تعرّضت له، إذ إنّها كانت تتعالج وتصوّر مشاهدها بكلّ قوّة واندفاع.

وأشاد المتابعون بريتا التي لم تتوقّف عن إكمال حلمها وعملها بالرغم من الألم الذي ألمّ بها بسبب الحادث، وأعاد نشر الفيديو عدد من النجوم وزملائها في الوسط الفني، متمنين لها ومحبيها أن تبقى بهذه القوّة والعافية.

 

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