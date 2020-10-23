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بالفيديو: “سبعيني” روسي يتسلق الجبال من دون حبال

منذ 8 دقائق
تسلق الجبال-صورة تعبيرية

تسلق الجبال-صورة تعبيرية

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ادهش رجل روسي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على تسلق الجبال من دون استخدامه لحبال التأمين، حيث تداول رواد هذه المواقع مقطع فيديو للرجل السبعيني، يظهر مهاراته في التسلق.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المقطع المصور الذي يظهر به الروسي المسن، ويدعى “ديدوف أندري أندرونوفيتش”، أثناء هبوطه بسلاسه من مرتفع صخري رأسي بمحمية شتولبي الطبيعية في روسيا.

وكشف الفيديو أيضا عن مدى اللياقة البدنية التي يتمتع بها الروسي السبعيني، اذ قام بحركات إطالات لأقدامه بعد هبوطه من المرتفع الصخري الشاهق، لا يقوم بها إلا الرياضيون المخضرمون.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو المنتشر، كان قد التقط في الأصل بتاريخ 19 من شهر سبتمبر الماضي، وظهر للمرة الأولى عبر منصات التواصل بروسيا خلال الأسبوع الجاري.

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