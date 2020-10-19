بالفيديو: سحب صنارته ليجد “وحشاً”

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لصياد خاض معركة شرسة مع “وحش” عملاق تشبث بخيط صنارته أثناء رحلة صيد في ولاية “الإقليم الشمالي”، وسط أستراليا.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل استراليا”، تظهر اللقطات التي رصدتها الكاميرا، صراع الصياد مع التمساح الذي كان يقبض بفكيه على الطعم، ويرفض تركه،

وشارك أكثر من 10 آلاف شخص مقطع الفيديو الذي نُشر على إحدى صفحات الصيد المتخصصة على “فيسبوك”.

وقال ترينت دي وي، الذي صارع التمساح في الفيديو: “من الشائع صيد الحيوانات”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل أستراليا”: “يمكنك صيدها عن طريق الخطأ، يبدو أن هذا التمساح قد حاول بالفعل أكل الطعم”.

وتابع: “عليك فقط أن تصارعه حتى ينقطع الخيط أو يفلت الخطاف. هذه الصنارة والبكرة ذات جودة عالية، ما يحدث فرقًا كبيرًا خاصةً عند تمسك صيداً كبيراً، لن تفشل أدواتك”.

واوضح دي وي إلى أن الفيديو تم تصويره في أكتوبر الجاري أثناء رحلة صيد مع رفاقه، حيث اصطاد أيضًا عددًا من أسماك “باراموندي” الكبيرة.

واضاف “كنا على نهر فيكتوريا، على بعد نحو 3 ساعات إلى الغرب من مدينة كاثرين، وهي منطقة صيد معروفة للغاية”.

ويمكن سماع صوت دي وي وهو يتنفس بصعوبة بينما تنحني صنارة الصيد إلى نصفين تقريبًا خلال معركته مع المخلوق البرمائي. وفي نهاية المطاف يتحرر الطعم، ويسبح الحيوان مجددا في الماء.