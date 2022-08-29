الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. سرقة رضيع من حضن والدته في الهند

منذ 9 دقائق
طفل رضيع- تعبيرية

طفل رضيع- تعبيرية

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لصاً، اقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف، حمله بكل هدوء ثم ركب القطار وهرب.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة ماثورا شمال شرق الهند حادثة مرعبة.

وبعد اكتشاف الأمر، شكلت الشرطة فرق بحث بمساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة في حين أوضحت السلطات أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.

يذكر أن هذه الحادثة التي نقلها الفيديو شكلت صدمة للشعب الهندي، وسط مطالبات مشددة بضبط الفاعل وإنزال أشد العقوبات عليه.

 

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