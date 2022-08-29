بالفيديو.. سرقة رضيع من حضن والدته في الهند

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لصاً، اقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف، حمله بكل هدوء ثم ركب القطار وهرب.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة ماثورا شمال شرق الهند حادثة مرعبة.

وبعد اكتشاف الأمر، شكلت الشرطة فرق بحث بمساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة في حين أوضحت السلطات أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.

يذكر أن هذه الحادثة التي نقلها الفيديو شكلت صدمة للشعب الهندي، وسط مطالبات مشددة بضبط الفاعل وإنزال أشد العقوبات عليه.

أكثر مقطع صدم الشعب الهندي التقط من كاميرا مراقبة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد عندما اقترب شخص من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف فحمله بهدوء ثم ركب القطار وهرب. الشرطة شكلت فرق بحث وشارك المواطنون الغاضبون معهم، ولازالت عملية البحث جارية.pic.twitter.com/xB0caP8Rb9 — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 28, 2022