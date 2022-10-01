بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!

هل تساءلت يوماً عن سبب وجود فتحة صغيرة أعلى غطاء قلم الحبر الجاف؟ حيث يجهل الكثيرون سبب وجودها رغم فائدتها الكبيرة.

في المدارس والشركات ومكاتب العمل، يستخدم معظمنا أقلام الحبر الجاف بشكل يومي، والكثير أيضاً يدمن بوعي أو من دون وعي على “إدمان” عض أغطية هذه الأقلام.

في هذا السياق نشر صانع المحتوى .Zack D مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على إنستغرام شرحاً عن سبب وجود ذلك الثقب.

وقال لمتابعيه، البالغ عددهم 214 ألفاً، إن “معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر غير أن السبب الحقيقي أهم بكثير من ذلك”، وفق صحيفة نيويورك بوست.

كما أضاف في الفيديو، الذي حصد أكثر من 118 ألف إعجاب و385 تعليقاً، أن شركات هذه الأقلام ملزمة بوضع فتحة أو ثقب في الغطاء لأسباب قانونية، مبيناً: “كما ترون إنها مجرد مساحة كافية لتدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما”.

فيما ذكر موقع Business Insider أن الفتحة موجودة أيضاً لموازنة الضغط داخل القلم لمنعه من التسرب.

القلق أو التوتر

ووفقاً لموقع The Pen Company، وجد علماء النفس أن مضغ الأقلام أو أقلام الرصاص يمكن أن يريح النفس، إن هذا الأمر “يحدث نتيجة الشعور بالقلق أو التوتر”.

لذا فإن الخوف من ابتلاع شخص ما للغطاء الفضفاض ليس غير منطقي – فربما يكون وقائياً من التسبب في مزيد من الضرر للجسم.