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بالفيديو.. سمكة كويتية أغلى من الذهب

منذ 9 ساعات
سمكة - تعبيرية

سمكة - تعبيرية

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يحتل سمك الزبيدي أهمية اقتصادية واستهلاكية كبيرة في منطقة الخليج بصورة عامة والكويت بصفة خاصة.

وتقول شبكة “سي إن بي سي عربية” إن سعر السمك الزبيدي الكويتي أصبح أغلى من الذهب.

وتقول صحيفة “القبس” الكويتية في تقرير سابق يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، إن مخزون السمك الزبيدي الكويتي، في تراجع مستمر، بينما تقول وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن جميع أنواع الأسماك متوفرة في السوق، منها المحلي ومنها المستورد.

ولفتت الصحيفة إلى أن جميع أنواع الأسماك متوفرة بأسعار متناول الجميع، مضيفة: “لكن السمك الزبيدي يخضع إلى الندرة وقلة المعروض بالإضافة الى موسمية صيدة”.

وقالت الصحيفة إن “صيد سمك الزبيدي يعتمد على قرارات الهيئة العامة للثروة السمكية من تحديد صيد السمك الزبيدي وإيقافه وكذلك الأحجام التي يسمح بتداولها داخل السوق لأسماك الزبيدي”.

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