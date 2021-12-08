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بالفيديو: "سنو كون" النادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية

8 - ديسمبر - 2021
حوت- تعبيرية

حوت- تعبيرية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حوت صائب برفقة ‏حوت صغير قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية‎.‎

ويظهر مقطع الفيديو، الذي صورته إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا ‏الأمريكية، الحوت الصائب الذي يدعى‎ “Snow Cone” ‎قبالة جزيرة كمبرلاند في ‏‏2 كانون الأول 2021 برفقة حوت صغير‎.‎

وتعتبر حيتان شمالي الأطلسي الصائبة، من بين الأنواع المهددة بالفعل بالانقراض، ‏إذ سجلت أقل عدد لها منذ ما يقرب من 20 عاما. شهد هذا النوع انخفاضا حادا منذ ‏حوالي عام 2011 – ويقول الخبراء إن البشر هم المسؤولون إلى حد كبير‎.‎

قال اتحاد الحوت الصائب شمالي الأطلسي إن عدد الحيتان انخفض من 366 في ‏عام 2019 إلى 336 في عام 2020، بانخفاض قدره 8‏‎%.

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