بالفيديو: "سنو كون" النادر قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حوت صائب برفقة ‏حوت صغير قبالة سواحل كمبرلاند الأمريكية‎.‎

ويظهر مقطع الفيديو، الذي صورته إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا ‏الأمريكية، الحوت الصائب الذي يدعى‎ “Snow Cone” ‎قبالة جزيرة كمبرلاند في ‏‏2 كانون الأول 2021 برفقة حوت صغير‎.‎

وتعتبر حيتان شمالي الأطلسي الصائبة، من بين الأنواع المهددة بالفعل بالانقراض، ‏إذ سجلت أقل عدد لها منذ ما يقرب من 20 عاما. شهد هذا النوع انخفاضا حادا منذ ‏حوالي عام 2011 – ويقول الخبراء إن البشر هم المسؤولون إلى حد كبير‎.‎

قال اتحاد الحوت الصائب شمالي الأطلسي إن عدد الحيتان انخفض من 366 في ‏عام 2019 إلى 336 في عام 2020، بانخفاض قدره 8‏‎%.