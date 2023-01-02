الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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بالفيديو: سهرة عراقية مميزة مع يارا

منذ 3 دقائق
يارا

يارا

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قدّمت وأحيت الفنانة يارا سهرة عراقية بامتياز ليلة رأس السنة، حيث كانت بمثابة تكريم منها للشعب العراقي التواق دائما للذوق الفني الرفيع.

أطلت يارا ضمن سهرة استثنائية حاشدة عبر UTV العراقية، حيث استضافت معظم النجوم العراقيين.

وظهرت يارا محاورة من الطراز الرفيع في السهرة الحوارية، ووصفها معظم العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالذكية، العفوية، وسريعة البديهة وخفيفة الظل، حيث مازحت الضيوف بابتسامة عفوية واستحصلت منهم على ما تريد من خلال حوارها.

وقدمت الفنانة اللبنانية أغنيات عراقية مع نجوم العراق، فضلا عن أغنياتها الخاصة حيث وكعادتها تتألق إحساسًا وأداء وجمالا.

وفي ختام السهرة توجهت يارا إلى جمهورها العراقي بأحر التهاني بمناسبة حلول ٢٠٢٣ وتمنت السلام والأمان والازدهار والتوفيق للجميع.

 

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