بالفيديو: سيلين ديون تعلن إصابتها بمرض عصبيّ خطير ونادر جداً

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون عن إصابتها بمرض عصبيّ خطير يتسبّب في توتّر عضلاتها بشكل خارج عن السيطرة.

وتوجّهت ديون إلى جمهورها في مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، كاشفة عن أنّ المرض دفعها إلى إلغاء جولتها العالمية #Courage World Tour إلى أوروبا في شباط المقبل.

وكتبت: “أنا آسفة، لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إليكم. أفتقدكم جميعاً كثيراً ولا أطيق الانتظار حتى أكون على خشبة المسرح وأتحدّث إليكم شخصياً”.

وتابعت: “كما تعلمون، لطالما كنت كتاباً مفتوحاً معكم، ولكنني كنت أواجه مشاكل صحية لفترة طويلة وكان من الصعب بالنسبة إليّ مواجهة التحدّيات والتحدّث عن كلّ ما مررت به. لقد تمّ تشخيصي أخيراً باضطراب عصبيّ نادر جداً يسمّى متلازمة الشخص المتيبّس والذي يصيب 1 من كلّ مليون شخص”.

وأردفت: “لسوء الحظ، تؤثر هذه التشنّجات على كلّ جانب من جوانب حياتي اليومية، وتسبّب أحياناً صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام الحبال الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها”، مضيفة: “يؤلمني أن أخبركم هذا الأمر اليوم، هذا يعني أنني لن أكون قادرة على المضي في جولتي في شباط، لدي فريق طبّي كبير يتابع حالتي الصحية، إلى جانب أولادي الذين يدعمونني ويزودونني بالأمل. أعلم أن الغناء هو جلّ ما فعلته في كلّ حياتي وهو ما أحبّ أن أقوم به. أشتاق إليكم كثيراً، فلطالما كنت أعطي من كلّ قلبي في الحفلات التي أقدّمها، لكنّ حالتي تمنعني من ذلك اليوم”.

وأكّدت ديون أنّ هدفها الآن هو التركيز على صحتها، مشيرة إلى أنّ أملها كبير بأنّها على طريق الشفاء.

هي ليست المرة الأولى التي تثير ديون قلق جمهورها بشأن وضعها الصحّي، خصوصاً بعدما أعلنت سابقاً عن إلغاء جولتها الفنية في أميركا الشمالية، وتبع ذلك إلغاء آخر لحفل في لاس فيغاس.