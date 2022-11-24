بالفيديو.. شاهد أهداف البرازيلي "ريتشارليسون" في مرمى المنتخب الصربي

تفوقت البرازيل على صربيا 2-صفر في المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم (الخميس 24-11-2022) حيث دفعت ثنائية ريتشارليسون في الشوط الثاني، بما في ذلك ضربة خلفية رائعة، الفائز باللقب خمس مرات لتصدر المجموعة السابعة.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير في حالة جيدة عندما ارتدى القميص الأصفر الذهبي للبرازيل هذا العام وافتتح التسجيل بضربة رأس سهلة قبل أن يضاعف التقدم بضربة بهلوانية.

وأتى قرار تيتي باللعب بأربعة مهاجمين، وهم نيمار و ورافينيا وريتشارليسون، ضمن تشكيلته الهجومية بثماره بشكل رائع حيث سيطر المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية على المباراة ودفع صربيا نحو العمل بجدية في كل مرة تتقدم فيها البرازيل.

واستخدم فينيسيوس سرعته بشكل جيد للتغلب على رقيبه باستمرار بينما كان نيمار، الذي لعب بحرية، يجد غالبا مساحات صغيرة للتحرك لكن الدفاع الصربي، الذي تدرب بشكل جيد على مواجهة المنافس، أبقى البرازيل في مأزق خلال الشوط الأول.

وعلى عكس خط الهجوم البرازيلي، الذي شكل تهديدا من جميع الجوانب، وجد ميتروفيتش مهاجم فولهام نفسه معزولا في المقدمة مع قليل من صناعة الفرص له.

وكان الشوط الثاني عبارة عن السير في اتجاه واحد حيث زادت البرازيل من وتيرة الأداء، وأهدر ريتشارليسون ونيمار فرصتين مذهلتين داخل منطقة الجزاء وسدد أليكس ساندرو وبعيدة في إطار المرمى.

وجاء الهدف بعد نحو ساعة من العمل حيث أرسل نيمار تمريرة رائعة لفينيسيوس، الذي تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدته الأولى، لكن ريتشارليسون كان في المكان المناسب للاستفادة من الكرة المرتدة ليسجل هدفه الأول في كأس العالم.

وكانت صربيا تلعب بشكل متحفظ حتى تلك اللحظة ولم يكن لديها خيار سوى التقدم للأمام، الأمر الذي منح البرازيل مساحة أكبر لتسجل الهدف الثاني بواسطة ريتشارليسون ما دفع الجماهير البرازيلية التي حضرت اللقاء نحو حالة من الفرحة العارمة.

فعندما حاول ريتشارليسون السيطرة على تمريرة عرضية من فينيسيوس، قفزت الكرة فوق رأسه ليقفز في الهواء ويسدد ضربة نارية في الشباك ليحقق الفوز للبرازيل.

وتأتي سويسرا في المركز الثاني بالمجموعة بعد فوزها على الكاميرون 1-صفر بينما تأتي صربيا في ذيل الترتيب.